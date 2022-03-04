Российский тренер поддержала идею повышения возрастного ценза в фигурном катании

Российский тренер Елена Левковец поделилась мнением о планах Международного союза конькобежцев (ISU) повысить возрастной ценз в фигурном катании.

«Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше. В 16-17 лет это уже созревшие спортсменки», - приводит слова Левковец «Областная газета».

Добавим, что во время Олимпиады в Пекине Совет Международного союза конькобежцев (ISU) предложил в течение двух сезонов поэтапно увеличить необходимый для участия во взрослых соревнованиях возраст с 15 до 17 лет.