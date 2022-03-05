Ирина Слуцкая: Спорт уже давным-давно нечестный. Я не открываю Америку

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Ирина Слуцкая объяснила, почему российским одиночницам не удалось занять весь пьедестал в Пекине.

«И я говорила, что на Олимпиаде сейчас будут делать все, чтобы не отдать нам три медали в женском катании. На чемпионате мира на это еще могут закрыть глаза и отдать целиком подиум. А на Олимпиаде… Они и сделали все. Третью медаль нам не дали.

И я призываю всех не смотреть на это все как на какую-то катастрофу. Это факты, с которыми мы живем. Спорт уже давным-давно нечестный. Я не открываю Америку. Все это видят, все это знают», - приводит слова Слуцкой Sport24.ru.

Напомним, олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро досталось Александре Трусовой. Камила Валиева, лидировавшая после исполнения короткой программы, допустила ошибки в произвольной и заняла лишь четвертое итоговое место.

Кроме того, россияне стали победителями командного первенства, однако из-за допинг-скандала с участием Валиевой МОК пока будет считать результаты турнира предвариетльными.