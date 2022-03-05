Президент «Самбо-70» отреагировал на слухи о возможной эмиграции Тутберидзе в США

Руководитель центра образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слухи о возможной эмиграции тренера фигуристок Этери Тутберидзе в США.

«Может ли Тутберидзе эмигрировать в США? Нет. Этери Георгиевна - наш человек, вариант с эмиграцией представить невозможно», - приводит слова Лайшева Sport24.ru.

Напомним. ранее ISU запретила российским фигуристам и представителям конькобежного спорта принимать участие в соревнованиях под своей эгидой.

Этери Георгиевна воспитала четырех олимпийских чемпионок последних трех Игр: Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Камилу Валиеву и Анну Щербакову. Кроме того, другие ученицы наставницы - Евгения Медведева и Александра Трусова выигрывали серебряные награды, а пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов, которой Тутберидзе также помогает, заняла второе место на Олимпиаде в Пекине.