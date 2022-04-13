Синицина и Кацалапов сказали, от чего зависит их решение о продолжении карьеры

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, ответили на вопрос о продолжении карьеры.

«Мы планируем, едем на сбор – это сто процентов. Все будет зависеть, конечно, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на мировой арене или нет. Мотивация? Сейчас это и есть мотивация для нас и нашей команды – показать, каких спортсменов теряет мир», – приводит слова фигуристов «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Синицина и Кацалапов на Олимпиаде в Пекине завоевали золото в командном турнире и серебро в личном.