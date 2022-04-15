Навка заработала в 2021 году 218 миллионов рублей

Стало известно о доходах олимпийской чемпионки Татьяны Навки по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, бывшая фигуристка, курирующая ледовые шоу, стала богаче на 218,5 миллиона рублей.

Примечательно, что ее муж – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заработал почти в 15 раз меньше – 14,5 млн рублей.

Наконец, Кремль также представил доходы главы государства. Отмечается, что Владимир Путин получил за 12 месяцев своей работы 10,2 миллиона рублей.