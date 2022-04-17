«Несчастный случай». Первая чемпионка мира в истории России - о падении Семененко

Первая в новой истории России чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала инцидент с участием российского фигуриста Евгения Семененко, который получил тяжелую травму в результате падения после исполнения четверного прыжка.

«Падение Семененко - несчастный случай. Все же такое происходит нечасто. В противном случае давно запретили бы четверные. Дай бог, чтобы Женя быстро восстановился. А главное, чтобы в дальнейшем он не боялся выполнять подобные элементы», - приводит слова Бутырской RT.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.