Косторная прокомментировала победу Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине

Чемпионка Европы Алена Косторная высказалась о победе россиянки Анны Щербаковой на Олимпиаде-2022.

Напомним, 18-летняя ученица Этери Тутберидзе показала лучший прокат в одиночном катании. Уроженка Москвы опередила соотечественницу Александру Трусову, которая заняла второе место.

«Да. Я верила в нее. Потому что я считаю, что не может остаться без вознаграждения человек, который столько вынес. И то, сколько она терпела ради этой победы, это и есть отправная точка того, что в итоге происходило там, в Пекине», – цитирует Косторную ТАСС.