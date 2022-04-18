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Косторная прокомментировала победу Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине

Ученица Этери Тутберидзе завоевала медаль в одиночном катании.
Косторная прокомментировала победу Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине
18 апреля 2022 18:43
автор: Артур Гичунцев
автор фото: International Skating Union (ISU)

Чемпионка Европы Алена Косторная высказалась о победе россиянки Анны Щербаковой на Олимпиаде-2022.

Напомним, 18-летняя ученица Этери Тутберидзе показала лучший прокат в одиночном катании. Уроженка Москвы опередила соотечественницу Александру Трусову, которая заняла второе место.

«Да. Я верила в нее. Потому что я считаю, что не может остаться без вознаграждения человек, который столько вынес. И то, сколько она терпела ради этой победы, это и есть отправная точка того, что в итоге происходило там, в Пекине», – цитирует Косторную ТАСС.

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