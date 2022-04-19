Плющенко верит, что Трусова исполнит пятерной прыжок

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о намерениях российской фигуристки Александры Трусовой поставить прыжок в пять оборотов.

Отметим, что вчера, 18 апреля, 17-летняя спортсменка заявила о том, что поставила перед собой цель разучить и исполнить данный элемент в своих программах.

«Я верю, что Трусова может исполнить пятерной. Это возможно. Будем смотреть. Если у Саши получится, она станет еще более великой фигуристкой», - приводит слова Плющенко Sport24.ru.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.