Тренер Добрин заявил, что у Тутберидзе нет универсальной победной методики

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Добрин прокомментировал успехи воспитанников Этери Тутберидзе.

«Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы. Хотя она произвела настоящую революцию в фигурном катании. Показала, что необязательно делать шаги после прыжков, как рекомендуют учебники. Обратите внимание, что у нее все фигуристы заходят на элементы по-разному, так, как им удобно. Ни один не повторяется», - приводит слова Добрина «РИА Новости».

Напомним, воспитанницы Тутберидзе завоевали четыре золота на последних трех Олимпиадах. Кроме того, наставница активно помогает некоторым спортивным парам, а также танцевальному дуэту, в составе которого выступает ее дочь Диана Дэвис (партнер - Глеб Смолкин).