ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер Добрин заявил, что у Тутберидзе нет универсальной победной методики

Специалист считает, что наставница отошла от привычных тренерских канонов
25 мая 2022 09:06
автор: Александр Шульгин

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Добрин прокомментировал успехи воспитанников Этери Тутберидзе.

«Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы. Хотя она произвела настоящую революцию в фигурном катании. Показала, что необязательно делать шаги после прыжков, как рекомендуют учебники. Обратите внимание, что у нее все фигуристы заходят на элементы по-разному, так, как им удобно. Ни один не повторяется», - приводит слова Добрина «РИА Новости».

Напомним, воспитанницы Тутберидзе завоевали четыре золота на последних трех Олимпиадах. Кроме того, наставница активно помогает некоторым спортивным парам, а также танцевальному дуэту, в составе которого выступает ее дочь Диана Дэвис (партнер - Глеб Смолкин).

источник: «РИА Новости»
Это интересно:
Тренер Добрин заявил, что у Тутберидзе нет универсальной победной методики
Специалист считает, что наставница отошла от привычных тренерских канонов
25.05.2022 09:06
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Медведева не хочет защищать российских фигуристов на конгрессе ISU
Спортсменка не будет проявлять инициативы попытаться повлиять на ситуацию с отстранением россиян
21.05.2022 22:24
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Бах заявил, что МОК ждет скорого разрешения дела Валиевой от ВАДА и ITA
Ранее в крови фигуристки был обнаружен запрещенный препарат.
20.05.2022 20:19
Фигурное катание
автор: Владислав Корегин
Тарасова назвала убийством фигурного катания возможное продление отстранения россиян
Сборная России не имеет права участвовать в международных соревнованиях.
20.05.2022 10:39
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: Савченко поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах
Олимпийская чемпионка возглавила национальную команду.
19.05.2022 23:38
Фигурное катание
Рудковская - о Забияко: Она понимает, что в России ей ничего не светит
Ранее россиянка выступала в паре с Александром Энбертом.
19.05.2022 21:30
Фигурное катание
Гендиректор ВАДА заявил, что по делу Камилы Валиевой организация ждет решения РУСАДА
В крови фигуристки был обнаружен запрещенный препарат.
19.05.2022 19:37
Фигурное катание
Тренер Давыденко уверен, что к спортсменам с характером надо быть требовательным
Специалист привел в пример работу с чемпионом мира по фигурному катанию Галлямовым.
19.05.2022 15:06
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Депутат Госдумы Роднина объяснила, почему не считает Валиеву олимпийской чемпионкой
Спортсменка заняла первое место на Играх в Пекине в командном первенстве в составе сборной России
19.05.2022 13:59
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Буянова заявила, что ее серьезно беспокоит здоровье Косторной
Тренер и фигуристка недавно приступили к совместной работе
19.05.2022 13:07
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Канада против Швеции уже в четвертьфинале! Итоги группового раунда ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии определились все пары четвертьфиналов.
«Не считаю, что «Газпром» вкладывает в «Зенит» слишком много». Дюков — после исполкома РФС
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги заседания исполкома, рассказал о продаже билетов на финал Кубка России и лимите на легионеров.
Как убивали «Спартак-2» и хоронили «Рубин». Обзор футбольных мемов
Последние новости российского и европейского футбола в картинках.
Расширения РПЛ не будет, «Рубин» и «Арсенал» точно в ФНЛ, проект Кубка лиги в работе. Итоги исполкома РФС
Исполком РФС на своем заседании 24 мая расставлял точки над i. Главная интрига была в формате чемпионата на следующий сезон.
Канада получила от Дании, Казахстан выжил. Итоги 11-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии наступила пора решающих матчей первого этапа - и в одном из них Канада уступила Дании, опустившись на четвертое место в группе.
Смоляр бьется с Шумахером, Медведев может стать №1 уже в Париже. Приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе. Главное из них на ближайшие две недели - это «Ролан Гаррос», теннисный турнир «Большого шлема» в Париже, стартовавший 22 мая.
Леонардо уволен, на очереди Почеттино и Неймар? Как в «ПСЖ» наступила «диктатура Мбаппе»
Похоже, в «ПСЖ» наступили новые порядки. И все из-за продления контракта с чемпионом мира Килианом Мбаппе.
Запретят ли Слуцкому петь и танцевать? Как в Казани решили не увольнять тренера, который отправил «Рубин» в ФНЛ
Гендиректор клуба из столицы Татарстана на пресс-конференции сообщил о неожиданном кадровом решении.
Кошмар Месси, династия Мальдини и гегемон Гвардиола. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика по итогам выходных, которые назвали новых чемпионов Англии и Италии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 23.05.2022: на кону 5 750 000 рублей!
23 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика