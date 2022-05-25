Трусова – об Олимпиаде в Пекине: Все вышло как-то скомкано

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от выступления на Олимпиаде-2022.

«Уникальный отрезок моей жизни. Это время невозможно сравнить ни с чем! В течение всей своей спортивной карьеры я мечтала об этом событии и напряженно к нему готовилась.

Реальность и мечты очень сильно отличаются. Я всю жизнь мечтала, чтобы вся моя семья могла поболеть за меня на олимпийской трибуне. А в реальности все вышло как-то скомкано», – заявила Трусова журналу «Мир фигурного катания».

На Олимпиаде в Пекине (Китай) Александра Трусова выиграла серебряную медаль. К слову, лучший результат показала ее соотечественница Анна Щербакова.