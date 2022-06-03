Роднина заявила, что не считает Липницкую олимпийской чемпионкой

Советская фигуристка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина заявила, что не считает Юлию Липницкую олимпийской чемпионкой.
«Просто командные и индивидуальные титулы — это разные вещи. Мы можем считать их чемпионами, но все же. Знаете, в Советском союзе если ты занимал первое-второе место в индивидуальных дисциплинах, ты получал заслуженного мастера спорта. В командных соревнованиях за второе место такого звания не давали.
Это не значит, что они чем-то хуже. Просто это коллективный результат, не твой индивидуальный. Поэтому он чуть менее значимый, чем личный», - приводит слова Родниной «Матч ТВ».
Напомним, что во время командных соревнований на Олимпиаде в Сочи Линицкая выиграла короткую и произвольную программы, принеся сборной России 20 очков.
В личном турнире Липницкая заняла шестое место, победу же одержала другая россиянка Аделина Сотникова.