Тарасова – о словах Трусовой, заявившей, что она должна была выиграть ОИ: Дерьмо надо искать в себе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление российской фигуристки Александры Трусовой.

Ранее ученица Этери Тутберидзе выразила мнение, что ее прокат на Олимпиаде в Пекине (Китай) заслуживал самых высоких оценок.

«Я считаю, программа Саши сделана на много лет вперед. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа», – цитирует Тарасову Sport24.ru.

Напомним, Трусова заняла второе место в произвольной программе, а лучший результат показала другая ученица Тутберидзе – уроженка Москвы Анна Щербакова.