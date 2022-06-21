Боброва считает, что отсутствие Пападакис и Сизерона может раскрыть новые дуэты

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва предположила, как пауза в карьере французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона может отразится в ее дисциплине.

«Когда восемь лет назад после Олимпиады ушли сильные пары и взлетели Пападакис и Сизерон, это было неожиданно для всех. Никто не мог предположить такого развития событий до начала сезона. Возможно, и в этот раз произойдет нечто подобное и мы увидим взлет новых звезд фигурного катания. Но может такого и не произойдет. Тогда мы будем наблюдать начальную картину становления пресловутой очереди в танцах на льду, когда множество пар бьются за первое место», - приводит слова Бобровой RT.

Напомним, что Пападакис и Сизерон являются Олимпийскими чемпионами Пекина, пятикратными чемпионами мира и Европы, а также двукратными победителями финала Гран-при.

Французы уже пропускали прошлый сезон из-за пандемии коронавируса после чего выиграли все главные соревнования.