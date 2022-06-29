Туктамышева призналась, кто помог ей написать музыку для новой программы

Чемпионка мира в фигурном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что музыку для новой программы ей помог написать композитор Бхима Юнусов.

«Мы решили продолжить творческий процесс и сделать что-то новое. Мне кажется, такое либо редко случалось, либо никогда, когда композитор специально под человека записывал музыку, как он видит, как он чувствует спортсмена. Это очень интересный и классный опыт.

Думаю, когда мы все это закончим, плод нашей работы будет крутой и всем понравится. Мне это очень интересно, но я всегда немного волнуюсь, когда не разбираюсь, куда еду и что мне сейчас нужно делать», - приводит слова фигуристки Первый канал.

Напомним, Юнусов уже помогал спортсменке с музыкой для программы, с которой она стала серебряным призером чемпионата мира в 2021 году.

В настоящее время российские фигуристы отстранены от международных соревнований.