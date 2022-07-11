Англия и Финляндия заменят Россию и Китай в расписании Гран-при по фигурному катанию

Стало известно, какие страны заменят в текущем сезоне Гран-при по фигурному катанию Россию и Китай.

Напомним, что наша страна была отстранена от всех турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), а этап в Поднебесной отменили из-за жестких коронавирусных ограничений в стране.

Согласно новому календарю ISU, соревнования пройдут в английском Шеффилде (11-13 ноября) и финском Эспоо (25-27 ноября).

Последние два сезона Гран-при не был проведен до конца из-за пандемии коронавируса.