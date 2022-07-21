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Забияко не будет выступать за Канаду

Фигуристка улетела в Европу.
21 июля 2022 19:35
автор: Александр Шульгин

Российская фигуристка Наталья Забияко не будет выступать за сборную Канады.

«Наталья улетела в Европу. Мне жаль, потому что она прибавляла с каждым днем», - приводит ТАСС слова наставника канадской команды Бруно Маркотте, который успел поработать со спортсменкой.

Напомним, до 2014 года Забияко представляла Эстонию, затем переехала в Россию и встала в пару к Александру Эньерту, с которым они выиграли серебряные медали Олимпиады в Корее.

В мае фигуристка изъявила желание возобновить карьеру и выступать за Канаду, однако североамериканская федерация фигурного катания отозвала свой запрос.

источник: ТАСС
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