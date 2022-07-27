Мостовой заявил, что Черышев усилил бы «Спартак», но он не поедет в Россию

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что Денис Черышев стал бы однозначным усилением для красно-белых.

«Спартаку» Черышев не помешал бы однозначно. Со своим опытом и мастерством он точно помог бы красно-белым. Да, еврокубков нет, ничего нет, но основной конкурент - это «Зенит», а задача - как-нибудь у них отобрать очки, чтобы команда Семака преждевременно не стала чемпионом.

Но тут другой вопрос: а нужно ли Денису возвращаться в Россию? Думаю, что он попытается остаться в Испании, ведь там семья, и там он провел все время, поэтому для него все-таки приоритет Испания», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что на красно-белых дважды выходили представители футболиста, однако оба раза бывший спортивный директор москвичей Лука Каттани принимал отрицательное решение.

Добавим, что сам Каттани недавно покинул клуб и собирается вернуться в «ПСЖ» в качестве директора академии.

Контракт Черышева с «Валенсией» истек 30 июня, с тех пор россиянин тренируется самостоятельно.