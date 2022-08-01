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Олег Матыцин: Без россиян мировой спорт лишает себя возможности развивать конкуренцию

Некоторые российские спортсмены выступают на соревнованиях под нейтральным флагом.
01 августа 2022 23:40
автор: Александр Поволоцкий

Министр спорта РФ Олег Матыцин порассуждал на тему, что потерял мировой спорт на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее тренер фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов и присваивание титулов в тех турнирах, где не участвуют атлеты из России.

«Болельщики со всего мира всегда ждут выступления наших невероятных олимпийских чемпионов, чемпионов мира по многим видам спорта, в том числе по фигурному катанию. Уверен, что на предстоящей серии Гран-при в России мы увидим много ярких прокатов от наших звезд, с каждым выступлением им есть чем удивить своих поклонников, а мировой спорт, к сожалению, сам лишает себя возможности развивать конкуренцию между сильнейшими», - цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что в марте Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от выступлений на соревнованиях под своей эгидой.

источник: ТАСС
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