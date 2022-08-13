Косторная рассказала о спорах с хореографом Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная вспомнила о тренировках в группе заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе.

По словам спортсменки, она спокойно относилась к замечаниям наставника, но не могла терпеть критику со стороны ее хореографа, Даниила Глейхенгауза

«Когда по каким-то причинам Тутберидзе не было на катке, оценки начинал раздавать Даниил Маркович, и мне почему-то было очень обидно все это от него выслушивать. На этой почве мы периодически и конфликтовали», – добавила Косторная для RT.

Напомним, после ухода из группы Тутберидзе фигуристка тренировалась у Евгения Плющенко, но не смогла сработаться с легендарным спортсменом и вернулась к Этери Георгиевне. Сейчас чемпионка Европы работает с Еленой Буяновой из ЦСКА.