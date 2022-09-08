Этери Тутберидзе: Не считаю наши методы жесткими или уж тем более жестокими

В феврале 2022 года заслуженный тренер России Этери Тутберидзе повезла своих учениц на Олимпиаду в Пекине (Китай).

Одной из них оказалась 16-летняя Камила Валиева. В ходе соревнований выяснилось, что юная спортсменка применяла допинг.

Мировое сообщество обрушилось с критикой на Тутберидзе, а многие эксперты выразили мнение, что тренер готова пойти на все, лишь бы добиться результата. В том числе, заставить ребенка принимать запрещенные препараты.

Тутберидзе не согласна с подобной позицией. По ее словам, система, выстроенная в команде, «носит некий рекомендательный характер».

«Я не считаю нашу команду или наши методы жесткими или уж тем более жестокими. Поэтому, наверное, я поставлю оценку 3 из 10. Потому что наша система все-таки носит некий рекомендательный характер.

10 – это когда, наверное, тренер настаивает на своих заданиях. Мы не настаиваем. Приходим, даем задания, а дальше спортсмен… У нас бывает семь спортсменов на льду – из них три выполняют задания, а четыре ездят по кругу. Просто потому, что не чувствуют себя в тонусе», – сказала Тутберидзе YouTube-каналу «Тинькофф».