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Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при во фигурному катанию

Соревнования проходят в Сочи.
29 октября 2022 14:18
автор: Максим Скороходов

В Сочи завершилась программа ритм-танца на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию - «Бархатный сезон».

Промежуточную победу одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, получившие от судей 84,23 балла.

Вторыми идут Ирина Хавронина и Дарио Чиризано с результатом 77,69 балла, а третьими Алиса Крайнюкова и Семен Нетсев с оценкой 46,67 балла.

Соревнуются четыре пары, на данный момент замыкают турнирную таблицу Александра Буторина и Никита Сборик (42,71 балла).

Произвольный танец фигуристы продемонстрируют 30 октября.

источник: «Советский спорт»
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