Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при во фигурному катанию

В Сочи завершилась программа ритм-танца на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию - «Бархатный сезон».
Промежуточную победу одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, получившие от судей 84,23 балла.
Вторыми идут Ирина Хавронина и Дарио Чиризано с результатом 77,69 балла, а третьими Алиса Крайнюкова и Семен Нетсев с оценкой 46,67 балла.
Соревнуются четыре пары, на данный момент замыкают турнирную таблицу Александра Буторина и Никита Сборик (42,71 балла).
Произвольный танец фигуристы продемонстрируют 30 октября.
источник: «Советский спорт»