Бойкова и Козловский выиграли короткую программу среди пар на втором этапе Гран-при России

На втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи завершились прокаты короткой программы спортивных пар.
Лучшими стали Александрова Бойкова и Дмитрий Козловский. Чемпионы Европы за свою короткую программу набрали 83,17 балла.
Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из Москвы. столичные фигуристы набрали 76,76 балла.
Тройку замкнули Карина Акопова и Никита Рахманин – 76,42.
Спортивные пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 83,17.
2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва) – 76,76.
3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край-Челябинская обл.) – 76,42.
4. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,00.
5. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв (Москва) – 65,70.
6. Майя Шегай/Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург) – 64,20...