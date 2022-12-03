«Надо расслабиться»: Сотникова дала совет Трусовой, как справиться с психологическими проблемами

Олимпийская чемпионка Сочи в фигурном катании Аделина Сотникова посоветовала серебряному призеру Игр в Пекине Александре Трусовой перезагрузиться для того, чтобы снова начать выступать уверенно и безошибочно.

«Трусовой, зная, насколько она любит выступать, надо просто пережить этот момент после Олимпиады. Надо расслабиться, немного прийти в себя, потому что это все равно давление, а оно было колоссальным - с этими ковидами и всем остальным. Даже не знаю, как они это пережили. Если тест положительный, то человек уже не может выступать. Каждый раз были на нервах», - приводит слова Сотниковой Metaratings.

Напомним, в Пекине Трусова стала первой в истории фигурного катания, кто исполнил пять четверных прыжков а произвольной программе, однако судьи засчитали только три попытки. В итоге россиянка осталась с серебром, уступив своей соотечественнице Анне Щербаковой.

В текущем сезоне российские фигуристы выступают только на внутренних стартах в связи с отстранением от участия в международных соревнованиях.