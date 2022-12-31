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Никита Кацалапов: Этот год я запомню на всю жизнь

Фигурист оставил откровенный пост в соцсети.
31 декабря 2022 20:47
автор: Артур Гичунцев

В уходящем году фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях: их пара получила награды высшей пробы на Играх в Пекине (Китай).

Позже Международная федерация конькобежного спорта (ISU) отстранила российских фигуристов от соревнований под своей эгидой, а Кацалапов и Синицина решили воспользоваться паузой и сыграли свадьбу.

В канун Нового года фигурист оставил сообщение в соцсети. Он не стал скрывать, что 2022-й «был самым ярким и насыщенным» за последнее время.

«Хочу поблагодарить всех, кто был с нами в этом году и пожелать всего самого-самого лучшего! Этот год я запомню на всю жизнь: Олимпиада, свадьба, невероятные проекты и много другого и нового для меня! Очень много целей достигнуто, но все еще впереди!

Всем желаю ярких событий, исполнения заветных мечт, здоровья и счастья в Новом 2023 году!!! С праздником Вас, друзья!!!» – написал Кацалапов в соцсети.

источник: «Советский спорт»
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