Валиева и Туктамышева вошли в список участников Кубка Первого канала

С 21 по 22 января во дворце спорта «ЦСКА-Арена» состоится Кубок Первого канала, а сегодня, 10-го числа, стал известен подробный список участников.

Так, у женщин выступят: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова и Ксения Синицына.

У мужчин – Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин.

Также сообщается, что на лед выйдут танцевальные дуэты Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и Елизавета Шанаева – Павел Дрозд. Они выступят вне соревновательного зачета.