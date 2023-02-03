Адвокат Максим Калинов: Тренеру грозит наказание – от 12 до 20 лет лишения свободы
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, что грозит работнику ледовой арены одного из торговых центров в Москве, который совершал преступления против половой неприкосновенности лиц младше 14 лет.
Сообщалось, что сотрудники полиции установили, что преступное действие он совершил 24 января 2023 года. Пострадавшая девочка рассказала взрослым о произошедшем, а те в свою очередь незамедлительно сообщили об этом в полицию.
03.02.2023 14:11
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