Адвокат Калинов: Ситуация с данными делами катастрофическая

«Дел подобных очень много, сейчас вообще такое ощущение, что по данным делам, по 132-й статье, которую мы сейчас обсуждаем, как в случае с тренером, будто бы показания стараются выбить. Возбуждают, стоит кому-то что-то услышать… В моей практике были случаи, когда следователи заставляли и детей говорить, и родителей, которым дети рассказывали, совершенно другое. В результате человек садился на 12 лет. Ситуация с данными делами катастрофическая.

В основном, так получилось, что я специализируюсь на таких делах. У меня их очень много было, я как специалист по данной категории дел скажу, что доказать невиновность практически невозможно. Если возбудили, особенно, если взяли под стражу, то это реальный срок», — отметил Калинов «Газете.Ru».

Следователи устанавливают возможных потерпевших от действий 47-летнего мужчины. В его отношении избрали меру пресечения в виде заключения под cтражу.