Бетина Попова: Для Щербаковой это не поражение. Она оказалась в топ-3

«У Ани были серьезные соперники в этой номинации. Нэйтан выступал на протяжении длительного времени, долго шел к этому. Думаю, его спортивное долголетие помогло ему получить награду. Для Ани это не поражение. Оказаться в этой номинации — уже победа. Невероятно, что она оказалась в топ-3. Отличный результат», — сказала Попова «Газете. Ru».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

Церемония вручения наград ISU пройдет 5 февраля.