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Бетина Попова: Для Щербаковой это не поражение. Она оказалась в топ-3

Фигуристка Бетина Попова высказалась о новости, что Анна Щербакова не стала победительницей престижной премии Международного союза конькобежцев (ISU) — «Самый ценный фигурист» по итогам 2022 года.
04 февраля 2023 14:06

«У Ани были серьезные соперники в этой номинации. Нэйтан выступал на протяжении длительного времени, долго шел к этому. Думаю, его спортивное долголетие помогло ему получить награду. Для Ани это не поражение. Оказаться в этой номинации — уже победа. Невероятно, что она оказалась в топ-3. Отличный результат», — сказала Попова «Газете. Ru».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

Церемония вручения наград ISU пройдет 5 февраля.

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