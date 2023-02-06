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Буре, Тутберидзе и Славский награждены орденом Александра Невского

Награда вручена за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпиаде в Пекине
06 февраля 2023 15:38
автор: Александр Евграфов

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе награждена орденом Александра Невского, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Также ордена Александра Невского удостоены специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным вопросам, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре и вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

В указе отмечается, что награда вручена за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде в Пекине.

Орденом Дружбы награждены тренера сборной России по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, Валерий Артюхов, генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

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Награда вручена за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпиаде в Пекине
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