Буре, Тутберидзе и Славский награждены орденом Александра Невского

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе награждена орденом Александра Невского, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Также ордена Александра Невского удостоены специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным вопросам, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре и вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

В указе отмечается, что награда вручена за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде в Пекине.

Орденом Дружбы награждены тренера сборной России по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, Валерий Артюхов, генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.