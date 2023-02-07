Светлана Журова о состоянии Костомарова: Его семье надоели сплетни. Это придуманная история

«Я понимаю, что Оксане, видимо, надоели сплетни. Каждый пытается какую-то информацию узнать, а потом выясняется, что это совсем не так. Я понимаю, что она всех оградила и никому не дает никакой информации. Причем бывает, что люди абсолютно искренни — даже мне пишут врачи, знакомые, предлагают помощь. Но наверняка с ним работают лучшие. Понимаю Оксану: она боится, что через каких-нибудь врачей информация просочится, пресса попытается найти ход, лазейку. Мне кажется, это абсолютно придуманная история», — сказала Журова «Газете.Ru».

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.