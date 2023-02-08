«Ты найдешь смысл жизни». Навка обратилась к Костомарову, отмечающему день рождения

Татьяна Навка обратилась к Роману Костомарову, партнеру с которым стала олимпийским чемпионом в танцах на льду.

8 февраля Костомарову исполнилось 46 лет.

«Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься!

И что бы не случилось, в любых обстоятельствах, ты всегда найдешь свой жизненный путь. Главное – живи!» - написала Навка в телеграм-канале.

45-летний Роман Костомаров попал в больницу с тяжелой пневмонией, длительное время находился в медикаментозной коме. После выхода из нее возникли многочисленные осложнения.

В ночь на 7 февраля прошла информация, что Костомарову сделали операцию по ампутацию одной или двух ног.