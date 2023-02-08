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«Мы все молимся за Рому»: Жулин пожелал здоровья олимпийскому чемпионку Костомарову

Ранее СМИ сообщали, что фигуристу ампутировали обе стопы ног.
08 февраля 2023 14:45

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поддержал олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который находится в тяжелом состоянии.

«Мы все молимся за Рому и ждем его скорейшего выздоровления! Верим, что он непременно со всем справится!» - написал Жулин в соцсетях.

Напомним, что 10 января спортсмен был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии. Некоторое время он находился в медикаментозной коме. Затем у Романа начался сепсис и проблемы с кровообращением. 7 февраля СМИ сообщили, что Костомарову врачи ампутировали обе стопы ног и продолжают бороться за сохранение рук.

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«Мы все молимся за Рому»: Жулин пожелал здоровья олимпийскому чемпионку Костомарову
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