Загитова, Щербакова и Валиева выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание

Опубликован полный состав участников ледового шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое пройдет 14 февраля на арене ЦСКА.

Таким образом, на льду выступят Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Анастасия Губанова, Майя Хромых, Софья Акатьева, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Бояринцева и Роман Плешков, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.

Кроме того, специальным гостем станет певица ZIVERT, которая споет дуэтом с Алиной Загитовой.