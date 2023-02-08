Алексей Ягудин: Я не против снова выступать в «Ледниковом периоде»

— У вас есть возможность соревноваться в «Ледниковом периоде» в качестве участника, но вы выступаете в роли ведущего — почему? Не было мыслей снова стать участником?

— Я не против, но мне, естественно, как одиночнику проще быть не с кем-то, а в одиночку. Ну а здесь соединилось, что мне очень нравится вести, все совпало — я остаюсь в мире фигурного катания, но не с кем-то. Мне очень нравилось, когда я катался и с Дайнеко, и с Пушкиной, и с Кожевниковой, и с Ланской, но отвечу фразой Ильи Авербуха: «Лех, лучше б ты вел! Мне с тобой так тяжело». Танцору, парнику не надо объяснять, как взять партнершу, как покрутиться, а мне надо. Я в этом плане не ленивый, но нужно время, а времени для постановок программ всегда не хватает», — сказал Ягудин «Чемпионату».