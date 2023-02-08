Чемпионка Европы Губанова не выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание»

В Федерации фигурного катания Грузии сообщили, что чемпионка Европы Анастасия Губанова не выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое состоится 14 февраля в Москве.

«Федерация фигурного катания Грузии не принимала решения об участии Анастасии Губановой в указанном мероприятии», - приводит слова представителя организации зарубежная пресса.

Добавим, что Губанова выступает за национальную команду Грузии с августа 2021 года. До этого спортсменка представляла Россию. В конце января спортсменка победила на чемпионате Европы-2023 в финском Эспоо.