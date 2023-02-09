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Вопрос Валиевой мешает МОК выдать медали за командный турнир фигуристов

В организации ждут окончательного вердикта.
09 февраля 2023 11:45
автор: Максим Скороходов

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что распределит медали командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине только после того, как в деле российской фигуристки Камилы Валиевой будет поставлена точка.

«Только завершение расследования дела позволит Международному союзу конькобежцев объявить окончательные результаты командного турнира, а МОК — принять решение о распределении медалей», - приводит заявление МОК американская пресса.

Напомним, о том, что Валиева сдала положительную допинг-пробу до Олимпиады в Пекине стало известно лишь после завершения командного турнира Игр-2022, в которых Валиева участвовала.

РУСАДА оправдало российскую фигуристку, но ВАДА оспорило это решение в суде.

Добавим, что победу в командном турнире одержала Россия, второе место заняли США , третье - Япония, а четвертое - Канада.

источник: «Советский спорт»
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