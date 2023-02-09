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Костомаров не может согнуть пальцы, ему грозит еще одна ампутация

Фигурист был госпитализирован 10 января.
09 февраля 2023 14:40
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров грозит еще одна ампутация.

Как сообщают СМИ, у 45-летнего фигуриста прогрессирует некроз верхних конечностей. Роман до сих пор не может согнуть пальцы. Медики пытаются спасти живые ткани на конечностях Костомарова, чтобы не пришлось проводить новую ампутацию.

Ранее фигурист лишился левой стопы. Другие источники утверждают, что Роман перенесет операцию по ампутации правой стопы.

Напомним, что Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией и находился на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.

источник: «Советский спорт»
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