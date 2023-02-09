Главный врач: Главное спасти жизнь Костомарову

«Гангрена — очень серьезное осложнение. Довольно давно я не слышал про нее — значит, что множество негативных факторов ударило по организму одновременно. Конечно, пневмония и сепсис могут привести организм к гангренам. Но такое бывает редко. Сепсис может быть непредсказуем, поэтому он очень опасен.

Нужно понимать, что гангрены бывают двух видов: сухая и влажная. Влажная — очень быстротечная, поэтому ее быстро приходиться останавливать и ампутировать зараженную часть, чтобы позже не ампутировать еще выше. Если с влажной гангреной промедлить, то есть большой риск скоротечной смерти пациента. Сухая гангрена чуть медленнее, но тоже очень важно ампутировать зараженную часть вовремя.

Ампутация при гангрене — вынужденная операция, если не помогли антибиотики, переливание крови и так далее. Если не ампутировать сегодня, то завтра придется ампутировать выше. Раньше в надежде сохранить стопу ампутировали пальцы, потом все-таки приходилось ампутировать стопы, а потом и по бедро. Тут важна решительность и быстрота действий. Но ампутация может спасти жизнь, а для пациента это самое главное», — сказал Авербах Sport24.

46-летний Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира в танцах на льду.