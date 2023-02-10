Первый тренер Костомарова подтвердила, что фигуристу ампутировали обе стопы

Лидия Караваева, первый тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, подтвердила, что ему ампутировали обе стопы.

«Думаю, надо было в другую больницу отправлять, специализированную. У него же не сразу начались проблемы с кровообращением, прошло какое-то время. А сейчас уже ампутированы обе ступни и, скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Не знаю, как теперь...» - приводит слова Караваевой «Комсомольская правда».

Напомним, что 10 января спортсмен был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии. Некоторое время он находился в медикаментозной коме. Затем у Романа начался сепсис и проблемы с кровообращением.