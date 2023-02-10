Американский фигурист Чжоу хочет дисквалификации Валиевой и золотую медаль Олимпиады в Пекине

Американский фигурист Винсент Чжоу прокомментировал дело своей коллеги из России Камилы Валиевой.

Напомним, о том, что Валиева сдала положительную допинг-пробу до Олимпиады в Пекине стало известно лишь после завершения командного турнира Игр-2022, в которых Валиева участвовала. Победу в командном турнире одержала Россия, второе место заняли США.

«Если вы соревнуетесь со спортсменами, употребляющими допинг, и они побеждают, то будет справедливо, если такие спортсмены будут дисквалифицированы, а ты займешь первое место», - сказал Чжоу американским журналистам.

РУСАДА оправдало Валиеву, но ВАДА оспорило это решение в суде.