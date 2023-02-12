Тренеры видят у Степановой и Букина огромный потенциал

Тренер по фигурному катанию Александр Свинин прокомментировал слова Ивана Букина о том, что он с Александрой Степановой планируют продолжать карьеру на любительском уровне.

«Ваня с Сашей говорили об этом до и после Олимпийских игр в Пекине, не скрывали, что хотят продолжать. Олимпийский сезон у ребят был очень непростой, возникало много проблем, в том числе и со здоровьем. Поэтому мы вместе решили, что этот сезон ребята пропустят. На наш взгляд, у этой пары огромный потенциал, есть мотивация, потому что они не сделали всего, что могут», - сказал Свинин пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Добавим, что Степанова и Букин на Олимпиаде в Пекине заняли шестое место в танцах на льду, пропустив вперед в том числе своих соотечественников Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, завоевавших серебро Игр-2022.