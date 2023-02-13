ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Навка поздравила Тарасову с днем рождения: Самое главное, что можно пожелать человеку – это здоровье

Легендарному тренеру исполнилось 76 лет.
13 февраля 2023 17:42
автор: Артур Гичунцев

В понедельник, 13 февраля, заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой исполнилось 76 лет.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила ее с днем рождения. В своем телеграм-канале она написала: «Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения!!! Как показывает время, самое главное, что можно пожелать человеку – это здоровье. Долгие и благие лета, Татьяна Анатольевна!

Вы для нескольких поколений фигуристов легенда и незабываемый авторитет, мнение которого очень дорого и ценно! Очень приятно было видеть вас в новогодние праздники среди зрителей нашей новой сказки на льду!»

Напомним, Тарасова воспитала большое количество заслуженных фигуристов. Ее ученики становились чемпионами мира и Европы, а также побеждали на Олимпийских играх. В последнее время Татьяна Анатольевна работает на ТВ, а именно является судьей в популярном шоу «Ледниковый период».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Навка поздравила Тарасову с днем рождения: Самое главное, что можно пожелать человеку – это здоровье
Легендарному тренеру исполнилось 76 лет.
13.02.2023 17:42
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Тренеры видят у Степановой и Букина огромный потенциал
Постолимпийский сезон фигуристы решили пропустить.
12.02.2023 15:07
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Американский фигурист Чжоу хочет дисквалификации Валиевой и золотую медаль Олимпиады в Пекине
США на командном турнире заняли второе место, уступив России.
10.02.2023 14:16
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Первый тренер Костомарова подтвердила, что фигуристу ампутировали обе стопы
В ходе лечения у олимпийского чемпиона начался некроз тканей тела.
10.02.2023 08:16
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Главный врач: Главное спасти жизнь Костомарову
Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах рассказал почему пришлось ампутировать стопы ног у прославленного российского фигуриста Романа Костомарова. Костомаров был госпитализирован в реанимацию 10 января, долгое время находился под процедурой ЭКМО, что привело к отмиранию тканей и развитию гангрены.
09.02.2023 17:13
Фигурное катание
Костомаров не может согнуть пальцы, ему грозит еще одна ампутация
Фигурист был госпитализирован 10 января.
09.02.2023 14:40
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Вопрос Валиевой мешает МОК выдать медали за командный турнир фигуристов
Вопрос Валиевой мешает МОК выдать медали за командный турнир фигуристов
В организации ждут окончательного вердикта.
09.02.2023 11:45
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Чемпионка Европы Губанова не выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание»
Мероприятие состоится 14 февраля в Москве.
08.02.2023 21:55
Фигурное катание
Алексей Ягудин: Я не против снова выступать в «Ледниковом периоде»
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился, почему не принимает участие в шоу «Ледниковом периоде» как фигурист.
08.02.2023 17:16
Фигурное катание
Загитова, Щербакова и Валиева выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание
Мероприятие состоится 14 февраля на арене ЦСКА.
08.02.2023 16:38
Фигурное катание
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика