Навка поздравила Тарасову с днем рождения: Самое главное, что можно пожелать человеку – это здоровье

В понедельник, 13 февраля, заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой исполнилось 76 лет.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила ее с днем рождения. В своем телеграм-канале она написала: «Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения!!! Как показывает время, самое главное, что можно пожелать человеку – это здоровье. Долгие и благие лета, Татьяна Анатольевна!

Вы для нескольких поколений фигуристов легенда и незабываемый авторитет, мнение которого очень дорого и ценно! Очень приятно было видеть вас в новогодние праздники среди зрителей нашей новой сказки на льду!»

Напомним, Тарасова воспитала большое количество заслуженных фигуристов. Ее ученики становились чемпионами мира и Европы, а также побеждали на Олимпийских играх. В последнее время Татьяна Анатольевна работает на ТВ, а именно является судьей в популярном шоу «Ледниковый период».