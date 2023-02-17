Бетина Попова: Плющенко раскритиковал судейство на эмоциях

«Мне кажется, все было сказано немножко на эмоциях. Не прошло еще время, не успели посмотреть, проанализировать прокаты — своих и соперников. Возможно, если сесть и пересмотреть спокойно, то будет уже не такое радикальное мнение.

На самом деле, не скажу, что было какое-то засуживание. Всегда кому-то кажется, что здесь чуть недосмотрели, а здесь к кому-то было более пристальное внимание. Как мне говорил мой тренер, нужно кататься на две головы выше остальных, и тогда ни у кого не будет возникать никаких вопросов. Сетовать на то, что тебе моргают недокруты, а другим — нет, — немного странная позиция», — сказала Попова «Газете.Ru».