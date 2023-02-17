ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бетина Попова: Спортсмены имеют право выступать в других федерациях

Российская фигуристка Бетина Попова поделилась мнением по поводу высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что его подопечные могут сменить федерацию.
17 февраля 2023 15:35

«В любое время любой спортсмен на вес золота. Но мы знаем, что в спорте сложилась непростая ситуация. И сам Евгений Викторович в какой-то момент говорил в интервью, что если его спортсмены захотят сменить федерацию, он никого не будет удерживать, у него нет крепостных. Если у ребят есть такой запрос, то они имеют полное право это сделать. Если все согласно документам и правилам и Федерация спокойно отпускает, то почему нет.

У нас очень большой запас юниоров, очень сильные юниоры, и как раз первенство России это показало: невероятный уровень, четверные прыжки. Конечно, любой спортсмен ценен и важен, но нельзя перекрывать им кислород. Каждый волен делать то, что он делает», — сказала Попова «Газете.Ru».

Это интересно:
Катарина Гербольдт: Фигурное катание — очень субъективный вид спорта
Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров – 2008 Катарина Гербольдт высказалась по поводу резких высказываний двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в отношении судейства на юниорском первенстве страны в Перми.
17.02.2023 16:02
Фигурное катание
Катарина Гербольдт: Мы не знаем, какое будущее у Жилиной и Титовой
Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась об интересе со стороны ряда европейских национальных федераций к воспитанницам академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Веронике Жилиной и Софье Титовой.
17.02.2023 15:54
Фигурное катание
Бетина Попова: Спортсмены имеют право выступать в других федерациях
Российская фигуристка Бетина Попова поделилась мнением по поводу высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что его подопечные могут сменить федерацию.
17.02.2023 15:35
Фигурное катание
Бетина Попова: Плющенко раскритиковал судейство на эмоциях
Российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе.
17.02.2023 15:20
Фигурное катание
У Костомарова отказывают легкие и наблюдаются поражения сосудистой ткани
Фиурист был доставлен в больницу 10 января.
16.02.2023 18:55
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Рудковская - о пении Загитовой: Каждый должен заниматься своим делом
Накануне фигуристка в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».
15.02.2023 16:51
Фигурное катание
Косторная опубликовала фото поцелуя с Куницей
Косторная опубликовала фото поцелуя с Куницей
Фигуристка будет выступать в парном катании с Георгием Куницей.
14.02.2023 13:09
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Навка поздравила Тарасову с днем рождения: Самое главное, что можно пожелать человеку – это здоровье
Легендарному тренеру исполнилось 76 лет.
13.02.2023 17:42
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Тренеры видят у Степановой и Букина огромный потенциал
Постолимпийский сезон фигуристы решили пропустить.
12.02.2023 15:07
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Американский фигурист Чжоу хочет дисквалификации Валиевой и золотую медаль Олимпиады в Пекине
США на командном турнире заняли второе место, уступив России.
10.02.2023 14:16
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика