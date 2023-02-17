Катарина Гербольдт: Мы не знаем, какое будущее у Жилиной и Титовой

«Я считаю, что каждый ребенок, который прыгает такие сложные элементы, составляет конкуренцию в России. Они все равно входят в тройку-пятерку-десятку лидеров. И если такие спортсмены будут уходить в другие страны, это будет, конечно, обидно. Спортивная жизнь длинная и непредсказуемая: те, которые на детском уровне выигрывают, на взрослых соревнованиях может быть наоборот. Мы не знаем, какое у них может быть будущее. Особенно это касается девочек в переходный возраст — невозможно предсказать, какими они будут после пубертатного периода. Будет ли потерей для России возможный уход Жилиной и Титовой? Я думаю, что да», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Евгений Плющенко после выступления одиночниц на юниорском первенстве России, где Жилина заняла второе место, раскритиковал судейство, а также Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) за пренебрежительное, по его мнению, отношение к воспитанникам его академии. Он не исключил, что ряд его подопечных сменит спортивное гражданство, отметив, что такое решение готовы принять родители юных фигуристов.