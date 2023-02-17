Катарина Гербольдт: Фигурное катание — очень субъективный вид спорта

«Всем известно, что фигурное катание — очень субъективный вид спорта. И, конечно, каждый тренер болеет всей душой за своего ученика. Поэтому я всегда стараюсь поддержать своих спортсменов, но особо не комментировать, так как я предвзято к ним отношусь. Мне кажется, со стороны всегда очень сложно оценивать адекватно», — сказала Герболдьт «Газете.Ru».

Победительницей юниорского ЧР среди одиночниц стала представительница спортшколы фигурного катания Твери Алина Горбачева. По сумме двух программ Горбачева, тренером которой является Софья Федченко, заработала 224,41 балла. Это позволило ей опередить москвичку Веронику Жилину, представляющую академию «Ангелы Плющенко» (218,79), а также еще одну представительницу столицы Марию Гордееву из школы ЦСКА (213,02) — в ее активе бронза турнира.

Четвертой стала еще одна ученица Евгения Плющенко Софья Титова. По сумме программ она набрала 200,73 балла. Стоит отметить, что после короткой программы она занимала лишь 16-е место из 18 участниц, а после произвольного проката была недовольна судейством.