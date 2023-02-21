ВАДА подтвердило подачу апелляции в CAS на решение РУСАДА по Валиевой

ВАДА подтвердило подачу апелляции в CAS на решение РУСАДА по российской фигуристке Камиле Валиевой.

Напомним, что РУСАДА объявило Валиеву невиновной в умышленном употреблении допинга.

ВАДА требует дисквалифицировать российскую спортсменку и аннулировать ее результаты с даты сдачи положительной допинг-пробы, 25 декабря 2021 года.

В организме Валиевой был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. Из-за длительных разбирательств МОК не распределяет олимпийские медали командного турнира, так как в нем участвовала Валиева.