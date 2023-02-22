ISU вслед за WADA подал апелляцию на решение РУСАДА признать Валиеву невиновной

Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте ISU.

«В ISU считают, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций. Поэтому после изучения материалов РУСАДА было принято решение подать апелляцию в CAS», - говорится в заявлении.

Ранее с подобным иском в CAS обратилось Международное антидопинговое агентство (WADA). ISU и WADA требуют дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

Также сообщалось, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России - 2022.