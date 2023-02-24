CAS принял апелляции ВАДА и ISU на решение РУСАДА по делу Валиевой

CAS зарегистрировал апелляции ВАДА и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение РУСАДА признать российскую фигуристку Камилу Валиеву невиновной в умышленном приеме допинга.

ВАДА и ISU требуют дисквалифицировать российскую спортсменку на четыре года и аннулировать ее результаты с даты сдачи положительной допинг-пробы, 25 декабря 2021 года.

В организме Валиевой был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. Из-за длительных разбирательств МОК не распределяет олимпийские медали командного турнира, так как в нем участвовала Валиева.