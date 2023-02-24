РУСАДА присоединилось к требованиям ВАДА и ISU наказать Валиеву

РУСАДА присоединилось к апелляциям ВАДА и Международного союза конькобежцев (ISU) признать российскую фигуристку невиновной в умышленном приеме допинга.

Соответствующее решение принял дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА.

ВАДА и ISU требуют дисквалифицировать российскую спортсменку на четыре года и аннулировать ее результаты с даты сдачи положительной допинг-пробы, 25 декабря 2021 года. РУСАДА не уточняет желаемые санкции. Все апелляции уже зарегистрированы в CAS.

В организме Валиевой был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. Из-за длительных разбирательств МОК не распределяет олимпийские медали командного турнира, так как в нем участвовала Валиева.