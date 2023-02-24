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РУСАДА присоединилось к требованиям ВАДА и ISU наказать Валиеву

Ранее Дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной.
РУСАДА присоединилось к требованиям ВАДА и ISU наказать Валиеву
24 февраля 2023 14:22
автор: Максим Скороходов

РУСАДА присоединилось к апелляциям ВАДА и Международного союза конькобежцев (ISU) признать российскую фигуристку невиновной в умышленном приеме допинга.

Соответствующее решение принял дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА.

ВАДА и ISU требуют дисквалифицировать российскую спортсменку на четыре года и аннулировать ее результаты с даты сдачи положительной допинг-пробы, 25 декабря 2021 года. РУСАДА не уточняет желаемые санкции. Все апелляции уже зарегистрированы в CAS.

В организме Валиевой был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. Из-за длительных разбирательств МОК не распределяет олимпийские медали командного турнира, так как в нем участвовала Валиева.

источник: TAS CAS
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